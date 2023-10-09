Иллюстрация и рисунки
Работаю в Procreate, Vectornator, Affinity Designer:
Портреты/Принты/Обложки альбомов/Граффити/Fashion иллюстрации/Персонажей/Журнальные иллюстрации/Текстуры тканей/Минимализм/Стикеры/Gif/Логотипы/Бекграунд для сайтов/Nft/Винилография
Возьмусь за любую интересную и неординарную задачу
Для связи со мной:
Skype: live:.cid.87280c6d3dba0080
Telegram:@wildmedok
Instagram:@wildmedok
Этапы работы:
1. Получаю от вас подробную информацию о проекте. Задаю уточняющие вопросы.
2. Обсуждаем варианты исполнения.
3. Получаю предоплату 50%
4. Делаю набросок на основании обсуждений. Согласовываем.
5. Делаю финальный макет. Показываю.
6. Получаю остальную часть оплаты.
7. Передаю все материалы.
Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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$15/час
от 2 дней
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