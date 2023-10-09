Иллюстрация и рисунки

Работаю в Procreate, Vectornator, Affinity Designer:

Портреты/Принты/Обложки альбомов/Граффити/Fashion иллюстрации/Персонажей/Журнальные иллюстрации/Текстуры тканей/Минимализм/Стикеры/Gif/Логотипы/Бекграунд для сайтов/Nft/Винилография

Возьмусь за любую интересную и неординарную задачу

Для связи со мной:

Skype: live:.cid.87280c6d3dba0080

Telegram:@wildmedok

Instagram:@wildmedok

Этапы работы:

1. Получаю от вас подробную информацию о проекте. Задаю уточняющие вопросы.

2. Обсуждаем варианты исполнения.

3. Получаю предоплату 50%

4. Делаю набросок на основании обсуждений. Согласовываем.

5. Делаю финальный макет. Показываю.

6. Получаю остальную часть оплаты.

7. Передаю все материалы.