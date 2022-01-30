Сделать фан-арт на проект с 3D утками

Нужно сделать фан-арты на проект про этих пингвинов. То, что я скинул - это оригинал.

Нужно их немного срисовать и сделать в другом стиле: поменять одежду, отрисовать как какого-то персонажа.

Как к примеру пингвина-полицейского с дубинкой.

Таких арта нужно 3 штуки, по цене думаю договоримся. Пишите по всем остальным вопросам, и не забудьте прислать ваш портфолио.