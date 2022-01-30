Сделать фан-арт на проект с 3D утками

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок704 просмотра
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Нужно сделать фан-арты на проект про этих пингвинов. То, что я скинул - это оригинал.

Нужно их немного срисовать и сделать в другом стиле: поменять одежду, отрисовать как какого-то персонажа.

Как к примеру пингвина-полицейского с дубинкой.

Таких арта нужно 3 штуки, по цене думаю договоримся. Пишите по всем остальным вопросам, и не забудьте прислать ваш портфолио.

2 года назад
ILVIRIUS
Ильвир 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$35
4 дня
Отличный исполнитель, рисует красиво и быстро
Замечательный заказчик, подробное задание, оплачивает сразу. Рекомендую к сотрудничеству)