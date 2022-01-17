Нужен художник для 15 илюстраций персонажей

У нас имеется 15 возможных персонажей для нашего проекта. Мы бы хотели предоставить вам возможность нам помочь с созданием персонажей на основе подобранных фотографий. Так же имеется описание характеристики

Ждём от вас откликов, будем набирать несколько исполнителей.

Вот примеры персонажей:

https://drive.google.com/drive/folders/1F_PuKE5yiDBuhXsqxRGmkhvt2BTvqNyF

Цена за 1 2D модель до 1500р. Могут быть исключения!