Нужны изображения по тематике Майнкрафт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок745 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужны изображения категорий - "для иконок"

Вот подобного плана нужны:

http://joxi.ru/nAyXpJEhgE8j92.jpg

http://joxi.ru/KAgM5BvTE81X9m.jpg

http://joxi.ru/YmEkg3RTwRdJaA.jpg

Делать нужно все в едином стиле. В стиле Майнкрафта

С надписями "на картинках"

Сколько будет стоит стоит

1 такая картинка, 10 таки картинок?

если есть примеры подобные - приветствуется

2 года назад
Sonic_md
40 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад