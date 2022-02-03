Разработка персонажа на рыболовную тематику

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок1699 просмотров
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#1$15

Необходимо разработать персонажа в векторе. Персонаж - мотыль BloodWorm, червяк, личинка мотыля (образец мотыля и банка во вложении). Стиль мультяшный. Образцы понравившихся рисунков во вложении. Персонаж должен быть ярким, чтобы хорошо смотрелся как на экране монитора, так и чтобы можно было нанести на майку или распечатать наклейку. В дальнейшем постоянное сотрудничество с исполнителем. В перспективе 30-40 персонажей надо нарисовать.

2 года назад
shurka023
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
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6 месяцев назад
Победитель конкурса
v_bezghin
30 летУкраина
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2 года назад
Все понравилось рекомендую
Профессиональный заказчик. Коммуникация на уровне, все ясно и понятно. Советую для сотрудничества.
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