Разработка персонажа на рыболовную тематику

# 1 — $ 15

Необходимо разработать персонажа в векторе. Персонаж - мотыль BloodWorm, червяк, личинка мотыля (образец мотыля и банка во вложении). Стиль мультяшный. Образцы понравившихся рисунков во вложении. Персонаж должен быть ярким, чтобы хорошо смотрелся как на экране монитора, так и чтобы можно было нанести на майку или распечатать наклейку. В дальнейшем постоянное сотрудничество с исполнителем. В перспективе 30-40 персонажей надо нарисовать.