Нужно сделать Fan Art

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок999 просмотров
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Больше примеров покажу в Дискорде. Полный полет фантазии, можно добавить анимации и прочее. 

2 года назад
ValdeMURRR
Владимир 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
v_bezghin
30 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$30
1 день
UAH
Работа выполнена отлично. Виктория сделала заказ очень быстро, а главное качественно.
Замовник про якого можна мріяти, ясність ідеї замовлення , рада була співпрацювати
bamoonchik
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$20
2 дня
UAH
Работа выполнена прекрасно. Сроки соблюдены и никаких правок не потребовалось. Ответственный подход к работе. Анастасия в целом очень приятный и коммуникабельный человек.
Приятный заказчик. Было легко коммуницировать, быстро получала ответ, чёткое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
AleksandraT1
20 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 дня назад
2 года назад
$18
1 день
UAH
Работа выполнена креативно, качество, быстро.
Отличный заказчик!
mnbbaka
Дарья 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
2 года назад
$14
2 дня