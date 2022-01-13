перевести в векторный формат
Иллюстрации на тему игры Portal 2 (Meme/cатира на NFT)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе героев игры Portal 2 сделать иллюстрацию или несколько иллюстраций основываясь на доступных Portal2 картинках или векторах из интернета.
Нужно изменить "лица" героев на двух персонажей.
Первый персонаж - Pepe The Frog
Второй персонаж - Ape похожий на обезьяну из Bored Ape Yacht Club, но не copy paste
Формат свободный. Два условия
1. Есть узнаваемость темы и персонажей
2. У всех изо рта текут слюни
В атаче грубый драфт персонажей от руки.
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