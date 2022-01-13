Иллюстрации на тему игры Portal 2 (Meme/cатира на NFT)

На основе героев игры Portal 2 сделать иллюстрацию или несколько иллюстраций основываясь на доступных Portal2 картинках или векторах из интернета.

Нужно изменить "лица" героев на двух персонажей.

Первый персонаж - Pepe The Frog

Второй персонаж - Ape похожий на обезьяну из Bored Ape Yacht Club, но не copy paste

Формат свободный. Два условия

1. Есть узнаваемость темы и персонажей

2. У всех изо рта текут слюни

В атаче грубый драфт персонажей от руки.