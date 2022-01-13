Нужно нарисовать арт

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки864 просмотра
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Здравствуйте, нужно нарисовать арт, со своим небольшим креативом. Я предоставлю 3-4 примера, они все схожи, но изменены только детали, нужно сделать подобное, но со своими деталями. Нарисовать его нужно на бумаге или планшет. Необязательно его делать в 3D, как на скринах, нужно просто чтоб было похоже)

Актуально до завтрашнего вечера. Это если что монстр-обезьяны, для полноты картины)

2 года назад
Svoloch1337
Данил 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CrystalCastle
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$14
2 дня
RUB
Все отлично, рекомендую!
Круто поработали, заказчик честный и приятный молодой человек)