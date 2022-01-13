Здравствуйте, нужно нарисовать арт, со своим небольшим креативом. Я предоставлю 3-4 примера, они все схожи, но изменены только детали, нужно сделать подобное, но со своими деталями. Нарисовать его нужно на бумаге или планшет. Необязательно его делать в 3D, как на скринах, нужно просто чтоб было похоже)

Актуально до завтрашнего вечера. Это если что монстр-обезьяны, для полноты картины)