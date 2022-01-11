Ищу креативного иллюстратора для нового проекта - NFT коллекции и аватаров для членов команды с целью размещения на open.si Детали, концепт расскажу после просмотра портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 3д арт для нфт проекта
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