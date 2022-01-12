Работа в солиде 2016

Здравствуйте, нужно нарисовать арт, со своим небольшим креативом. Я предоставлю 3-4 примера, они все схожи, но изменены только детали, нужно сделать подобное, но со своими деталями. Нарисовать его нужно на бумаге или планшет. Необязательно его ...