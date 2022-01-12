Нарисовать глаз

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки767 просмотров
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Привет! Кто рисует в диджитал...нужно нарисовать глаз +- как на фото (вместо доллара будет другой значок) 

Глаз в стилистике как второе фото с девушкой

Будут нюансы еще, но работа примерно думаю понятна

2 года назад
annaor
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Была
2 года назад