Нужен дизайнер, который будет мне время от времени рисовать креативы для рекламы в ФБ и Инстаграме. Вот что мне нужно прямо сейчас - https://take.ms/mqV3r Точь в точь, только: - заменить картинку на мою - заменить текст на логотипе - заменить текст ...
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Привет! Кто рисует в диджитал...нужно нарисовать глаз +- как на фото (вместо доллара будет другой значок)
Глаз в стилистике как второе фото с девушкой
Будут нюансы еще, но работа примерно думаю понятна
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