Нарисовать креативы (картинки) для рекламы

Нужен дизайнер, который будет мне время от времени рисовать креативы для рекламы в ФБ и Инстаграме.

Вот что мне нужно прямо сейчас - https://take.ms/mqV3r

Точь в точь, только:

- заменить картинку на мою

- заменить текст на логотипе

- заменить текст внизу

- сохранить затемнение внизу

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- сроки

- телеграм

- портфолио