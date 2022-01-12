Нарисовать креативы (картинки) для рекламы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок1094 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайнер, который будет мне время от времени рисовать креативы для рекламы в ФБ и Инстаграме.

Вот что мне нужно прямо сейчас - https://take.ms/mqV3r

Точь в точь, только:

- заменить картинку на мою

- заменить текст на логотипе

- заменить текст внизу

- сохранить затемнение внизу

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2 года назад
bayanruby
Богданов 
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад