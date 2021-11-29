bayanruby

Богданов bayanruby

 
29 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заполнить блюром кадры вертикального видео по краям

    Всем привет! У меня есть время от времени халтурка по работе с видео. Нужен человек, который сможет помогать мне выполнять такие задачи. Сейчас задача такая: - есть квадратное видео 1:1 - нужно его засунуть в формат 16:9 - по бокам где ...

    Видеомонтаж33 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать креативы (картинки) для рекламы

    Нужен дизайнер, который будет мне время от времени рисовать креативы для рекламы в ФБ и Инстаграме. Вот что мне нужно прямо сейчас - https://take.ms/mqV3r Точь в точь, только: - заменить картинку на мою - заменить текст на логотипе - заменить текст ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести небольшой текст Рус - Англ.

    Нужно перевести текст с Русского на Английский. Мне время от времени нужно переводить на английский небольшие текста, нужен человек, который будет за деньги помогать это сделать оперативно и качественно. Вот что нужно сейчас перевести: "Пройдите опрос и мы ...

    Переводы42 заявки
    Закрыт
    2 года назад