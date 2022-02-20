Заполнить блюром кадры вертикального видео по краям

Всем привет!

У меня есть время от времени халтурка по работе с видео. Нужен человек, который сможет помогать мне выполнять такие задачи.

Сейчас задача такая:

- есть квадратное видео 1:1

- нужно его засунуть в формат 16:9

- по бокам где будут черные полосы нужно заблюрить, вот пример - https://i.ytimg.com/vi/9WO06UD7FCw/maxresdefault.jpg

В откликах оставляйте контакты и стоимость решения этой задачи.