Монтаж видео

Мы тестируем приложение на эмуляторе, для прохождения проверок порой требуется отправить видео, ниже выставленные требования. [b]Проблемы, с которыми мы сталкиваемся:[/b] 1. Тестирование на эмуляторах не поддерживается политикой системы безопасности приложений → нужно будет монтировать видео с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно смонтировать видео для ютуб канала ~ на минут 10. ТЗ будет в лс когда выберу исполнителя. Работа нужна срочно!
- Похожие заказы
- $600Видеомонтаж15 заявокЗакрыт2 года назад
Видео снято на фоне хромакея. Задача: следуя сценарию, приложенному ниже, нужно смонтировать видео для TikTok. В видео присутствует ведущий (говорящая голова), рассказывающий на фоне хромакея полезную информацию для призывников. Ключевые требования: - использование возможностей хромакея - добавление дополнительного ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт2 года назад
есть старое касетное домашнее видео 95г которое надо довести до хорошего качества. вот отрывокВидеомонтаж10 заявокЗакрыт2 года назад
Мы небольшая онлайн школа. Нам в онлайн школу нужно доработать приложение hellotalk.com На данный момент это просто чат. – видео и текстовый. То есть приложение как hellotalk, но нам нужно чтобы там был конструктор уроков для наших педагогов. ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо улучшить качество номера машины на видеоВидеомонтаж12 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать анимированный видеоролик на 1-2 минуты. Есть услуга, есть сайт, нужно сделать привлекающую презентацию. В лс могу сбросить примеры того что хотелось быВидеомонтаж14 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Нужно делать ролики до минуты Есть макеты, вам нужно всего лишь в интернете найти от 8 до 10 фоток по нужной теме и наложить их на макет В день можно делать спокойно больше 10 роликов, ибо контент ...Видеомонтаж72 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Девушка сама себя снимает 5 видео 1-2 минуты каждое на проф камеру не ниже фулл эйч ди. Фиксированная видеосъёмка, штатив. Девушка читает книжку, периодически нюхая неприятный цветок. Цветок может быть искусственный или живой - маленькая розочка, ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
20 секунд будет достаточно Не читайте слишком быстро и не смотрите на текст В видео отзыве нужно сказать :Хочу поблагодарить Андрея «Инвестиции НФТИ»Посоветовали знакомые вложиться в их проект и заработать.Вложила/вложил изначально 3500 тысячи и через ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет! Необходимо сделать 20-30 секундный ролик, с использованием 3д модели (её также необходимо разработать). Пример - https://youtu.be/hjAGYqyaQSI Предлагайте свою стоимость и сроки, спасибо!Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт2 года назад