Правки в проекте

Мы тестируем приложение на эмуляторе, для прохождения проверок порой требуется отправить видео, ниже выставленные требования. [b]Проблемы, с которыми мы сталкиваемся:[/b] 1. Тестирование на эмуляторах не поддерживается политикой системы безопасности приложений → нужно будет монтировать видео с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы небольшая онлайн школа.
Нам в онлайн школу нужно доработать приложение hellotalk.com
На данный момент это просто чат. – видео и текстовый.
То есть приложение как hellotalk, но нам нужно чтобы там был конструктор уроков для наших педагогов. Как в Learndash.com
конструкторе уроков.
Можно было загрузить видео, упражнение, аудио для обучения наших студентов Я записала видео для наглядности
- Похожие заказы
- $600Видеомонтаж15 заявокЗакрыт2 года назад
Видео снято на фоне хромакея. Задача: следуя сценарию, приложенному ниже, нужно смонтировать видео для TikTok. В видео присутствует ведущий (говорящая голова), рассказывающий на фоне хромакея полезную информацию для призывников. Ключевые требования: - использование возможностей хромакея - добавление дополнительного ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо улучшить качество номера машины на видеоВидеомонтаж12 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать анимированный видеоролик на 1-2 минуты. Есть услуга, есть сайт, нужно сделать привлекающую презентацию. В лс могу сбросить примеры того что хотелось быВидеомонтаж14 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Нужно делать ролики до минуты Есть макеты, вам нужно всего лишь в интернете найти от 8 до 10 фоток по нужной теме и наложить их на макет В день можно делать спокойно больше 10 роликов, ибо контент ...Видеомонтаж72 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Девушка сама себя снимает 5 видео 1-2 минуты каждое на проф камеру не ниже фулл эйч ди. Фиксированная видеосъёмка, штатив. Девушка читает книжку, периодически нюхая неприятный цветок. Цветок может быть искусственный или живой - маленькая розочка, ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
20 секунд будет достаточно Не читайте слишком быстро и не смотрите на текст В видео отзыве нужно сказать :Хочу поблагодарить Андрея «Инвестиции НФТИ»Посоветовали знакомые вложиться в их проект и заработать.Вложила/вложил изначально 3500 тысячи и через ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет! Необходимо сделать 20-30 секундный ролик, с использованием 3д модели (её также необходимо разработать). Пример - https://youtu.be/hjAGYqyaQSI Предлагайте свою стоимость и сроки, спасибо!Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен актер для записи видео по теме интернет-бизнеса. Условия: [list][*]Возраст от 27 до 50 лет (или внешность соответствующего возраста)[*]Хорошо поставленная речь.[/list] Нужно будет озвучить пару текстов разного размера + записать видео со своим лицом по сценарию. Подробнее в л.с. ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо создать клип с основными сюжетными моментами полнометражного фильма (жанр детектив), предварительно его посмотрев. Музыка может быть любой, но обязательно должна соответствовать динамичному сюжету. Продолжительность видеоролика от 2 до 3.5 минут.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад