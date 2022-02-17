Правки в проекте

Мы небольшая онлайн школа.

Нам в онлайн школу нужно доработать приложение hellotalk.com

На данный момент это просто чат. – видео и текстовый.

То есть приложение как hellotalk, но нам нужно чтобы там был конструктор уроков для наших педагогов. Как в Learndash.com

конструкторе уроков.

Можно было загрузить видео, упражнение, аудио для обучения наших студентов Я записала видео для наглядности

Видео https://dropmefiles.com/vFscG