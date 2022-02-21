Мы тестируем приложение на эмуляторе, для прохождения проверок порой требуется отправить видео, ниже выставленные требования. [b]Проблемы, с которыми мы сталкиваемся:[/b] 1. Тестирование на эмуляторах не поддерживается политикой системы безопасности приложений → нужно будет монтировать видео с ...
Смонтировать короткое видео для TikTok, хронометраж до 1й минуты.
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Видео снято на фоне хромакея.
Задача: следуя сценарию, приложенному ниже, нужно смонтировать видео для TikTok. В видео присутствует ведущий (говорящая голова), рассказывающий на фоне хромакея полезную информацию для призывников.
Ключевые требования:
- использование возможностей хромакея
- добавление дополнительного материала, соответствующего повествованию автора (фото/видео, взятые из интернета), как на фоне хромокея, так возможно и перед самим ведущим (второе на усмотрение исполнителя)
- все повествование автора должно сопровождаться субтитрами
- музыкальное сопровождение (волнующая, интригующая, цепляющая музыка, подходящая теме ролика и видеоряду)
- саунддизайн (триггер звуки, звук при переходе, звук при наложении титра, звук сопровождающийся при появлении какого-либо эффекта)
- цветокоррекция
- обработка звука
Пожелания:
Основная задача при монтаже - добиться максимального удержания внимания зрителя, чтобы человек посмотрел видео от начала до конца, даже если тема армии для него не интересна. Для того, чтобы дополнительно зацепить глаз зрителя, можно использовать анимационные субтитры, в некоторых местах можно сопровождать их появление саунддизайном. Добавление эффектов, интересных переходов приветствуется.
Цель конкурса:
Мы ищем талантливого монтажера для регулярного сотрудничества.
Минимальное количество роликов за 1 календарный месяц будет составлять 20 единиц, но оно может вырасти до 40+. Оплата будет производиться сдельно за каждый смонтированный ролик.
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