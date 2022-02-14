Запись видеоотзыва

20 секунд будет достаточно Не читайте слишком быстро и не смотрите на текст В видео отзыве нужно сказать :Хочу поблагодарить Андрея «Инвестиции НФТИ»Посоветовали знакомые вложиться в их проект и заработать.Вложила/вложил изначально 3500 тысячи и через неделю получила/получил первые проценты. Буду советовать вас. Спасибо