Отредактировать видео

ВидеомонтажЗавершен21 заявка939 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отредактировать видео. Вырезать ненужные моменты и склеить. Видео около 8-9 минут.

2 года назад
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Milliardov
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Александр быстро и качественно выполнил поставленные задачи. Его работой я доволен. Всем рекомендую!
Хороший заказчик, ясно поставленные задачи, оперативный отклик в процессе работы, рекомендую.