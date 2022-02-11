Несложный пермонтаж + базовое понимание английского. Можно начинающему

Приветствую друзья, собственно, нам нужен человек чтобы перемонтировать несколько видео для ютуб канала с русского на английский язык.

Видео ряд менять практически не нужно, или нужно но не очень много. Видео уже есть готовое русскоязычное,

по сути, вам надо просто поменять аудиодорожку с русской на английскую, сменить заставки, вотермарку и немного адаптировать видео ряд. То есть работа не сложная и в принципе подойдет сообразительный новичок. Но желательно знание английского хотя бы на минимальном базовом уровне, чтобы вы могли подогнать видео ряд под голос именно правильно по смыслу и в нужных местах.

Есть некоторые нюансы по оплате, пишите тут и в личные сообщения, пообщаемся.