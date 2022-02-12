Обработка видео

Всем привет! Ищу помощника который будет играть в игру FNAF Security Breach и снимать геймплей. Ни лица не голоса записывать не нужно, только сам геймплей. Нужно делать короткие 1-2 минутные видео. Для начала 60 штук ...
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Добрый день, мне необходимо подредактировать видео на товар, убрать одни надписи и добавить на русском языке его характеристики, на каждом кадре демонстрации товара. Весь материал по характеристикам предоставлю. Само видео около 1 минуты.
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