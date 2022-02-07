Нужен качественный видеоролик на тему: "Заработок на биржах фриланса". Можно с экрана но обязательно с озвучкой. Проэкт долгострочный и возможно долгое сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать фильтр для камеры, чтобы он накладывал определенный логотип, дату и время сьемки в определенном формате( пример фото предоставлю)
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