Смонтировать видео

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ВидеомонтажЗавершен9 заявок585 просмотров
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Есть 5 небольших минутных нарезков видео на одну тему обслуживание лифтов. Надо все это склеить возможно наложить музыку  или ещё что. Хочется красиво. Бюджет всего 25 у.е

2 года назад
guest_151817658597
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KetchupNels
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$25
1 день
RUB
Советую все быстро и понятно
Четко сформулированное ТЗ, оплата вовремя, приятно сотрудничать.
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