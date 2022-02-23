Смонтировать видео

Добрый день! Ищем видео-монтажера для того чтобы убрать из видео китайские субтитры и оставить только русские. Есть исходный видео-файл на китайском, 42 секунды. Мы перевели, сделали озвучку, наложили русские субтитры, но на видео остались китайские. Их ...