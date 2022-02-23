Смонтировать видео

Добрый день! Ищем видео-монтажера для того чтобы убрать из видео китайские субтитры и оставить только русские. Есть исходный видео-файл на китайском, 42 секунды. Мы перевели, сделали озвучку, наложили русские субтитры, но на видео остались китайские. Их ...
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Есть 5 небольших минутных нарезков видео на одну тему обслуживание лифтов. Надо все это склеить возможно наложить музыку или ещё что. Хочется красиво. Бюджет всего 25 у.е
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