Видео для таргетированной рекламы в ФБ и Инстаграм

Добрый день! Необходимо сделать 5-10 уникальных креативов для ТикТок (гемблинг). Очень желателен опыт в данной нише и понимание "специфики" модерации этой тематики. Готов работать на постоянной основе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: нужно создать короткое видео для размещение в таргетированной рекламе в Facebook и Instagram. Видео должно содержать основную информацию, которая заинтересует ЦА и подтолкнет к целевому действию - нажать на кнопку и перейти по рекламе на форму контактов.
Тип: анимационное
Формат: Эксплейнер
Один из самых распространенных типов — это объясняющий видеоролик. Задача эксплейнера — объяснить зрителю, что из себя представляет услуга или продукт, каковы принципы работы и отличия от конкурентов. Классический хронометраж — 90 секунд. Создается в 2D графике, хотя актуальный тренд — совмещение 2D и 3D графики в эксплейнерах.
Размер:
Instagram: 1080х1080 рх
Instagram Stories: 1080х1920 рх
Длительность: 15-20 сек
Примеры видео:
https://www.youtube.com/watch?v=5kPbzsDpr3Y&t=34s
https://drive.google.com/file/d/1zmS7b4b4PXZ_tCNpQVIyB_EjdF2mY8c-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vkdqbsevAvw
https://www.youtube.com/watch?v=7Zs5MpvviW4
В конце видео призыв к действию
На видео разместить лого компании
Тема видео: продажа франшизы городского сайта СМИ, бизнес-тематика
Источник информации: https://citysites.ua/
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