Видео для таргетированной рекламы в ФБ и Инстаграм

Задача: нужно создать короткое видео для размещение в таргетированной рекламе в Facebook и Instagram. Видео должно содержать основную информацию, которая заинтересует ЦА и подтолкнет к целевому действию - нажать на кнопку и перейти по рекламе на форму контактов.

Тип: анимационное

Формат: Эксплейнер

Один из самых распространенных типов — это объясняющий видеоролик. Задача эксплейнера — объяснить зрителю, что из себя представляет услуга или продукт, каковы принципы работы и отличия от конкурентов. Классический хронометраж — 90 секунд. Создается в 2D графике, хотя актуальный тренд — совмещение 2D и 3D графики в эксплейнерах.

Размер:

Instagram: 1080х1080 рх

Instagram Stories: 1080х1920 рх

Длительность: 15-20 сек

Примеры видео:

https://youtu.be/1PZqTp_4KW0

https://www.youtube.com/watch?v=5kPbzsDpr3Y&t=34s

https://drive.google.com/file/d/1zmS7b4b4PXZ_tCNpQVIyB_EjdF2mY8c-/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=vkdqbsevAvw

https://www.youtube.com/watch?v=7Zs5MpvviW4

В конце видео призыв к действию

На видео разместить лого компании

Тема видео: продажа франшизы городского сайта СМИ, бизнес-тематика

Источник информации: https://citysites.ua/