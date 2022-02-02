Видеокреатив для ТикТок (гемблинг)

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок851 просмотр
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Добрый день!

Необходимо сделать 5-10 уникальных креативов для ТикТок (гемблинг). 

Очень желателен опыт в данной нише и понимание "специфики" модерации этой тематики.

Готов работать на постоянной основе

2 года назад
pollon
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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