Explainer Video for a New Software

Мы ищем человека который сделает похожее для новой программы. Видео будет размещено на главной странице сайта и также показано инвесторам на встречах.

Програма создана чтобы упростить жизнь фитнес тренерам. Нужно будет показать все функции программы и обьяснить как это поможет тренерам больше зарабатывать.

Текст мы сами напишем и примерно можем предоставить "сценарий".