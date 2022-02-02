Explainer Video for a New Software

Собираемся запускать канал на ютубе и ищем человека который помог бы с монтажем видео - нарезкой, вставкой аудио и т.д. Планируем записывать по 4 видео в месяца, каждое по 3 - 7 минут. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем человека который сделает похожее для новой программы. Видео будет размещено на главной странице сайта и также показано инвесторам на встречах.
Програма создана чтобы упростить жизнь фитнес тренерам. Нужно будет показать все функции программы и обьяснить как это поможет тренерам больше зарабатывать.
Текст мы сами напишем и примерно можем предоставить "сценарий".
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