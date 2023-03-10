Режиссер видеомонтажа/Видеомонтаж/Post production
Опыт видеомонтажа 3 года над промо-роликами, презентациями, видео с мероприятий, блоггинг.
Примеры для Ютюб:
Пример промо:
Навыки:
- просмотр отснятого материала на предмет наличия плохих кадров для удаления, отбор наиболее удачных дублей для последующей обработки;
- линейный монтаж;
- дополнение текстом, субтитрами, заставкой;
- синхронизация видео и звука;
- видео для соцсетей;
- цветокоррекция;
- звуковой дизайн;
- подбор тематических рисунков, музыки, эффектов на стоках и библиотеках;
- 2D fнимация (слои, маски, шейпы, анимация логотипов).
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Presentation/digital marketing12 просмотров
- Ролик для промоушна магазина Miningshop22 просмотра
- Краеведческий обзор13 просмотров
- Промо-ролик для Premiumpack Rus с выставки Агропро19 просмотров