Режиссер видеомонтажа/Видеомонтаж/Post production

Опыт видеомонтажа 3 года над промо-роликами, презентациями, видео с мероприятий, блоггинг.

Примеры для Ютюб:

youtu.be/14boxFd2JEo

youtu.be/hJvyIwgdnCI

youtu.be/-BvGWGRMO1k

youtu.be/A5D6dG7X6-0

Пример промо:

is.gd/qz8LtL

Навыки:

- просмотр отснятого материала на предмет наличия плохих кадров для удаления, отбор наиболее удачных дублей для последующей обработки;

- линейный монтаж;

- дополнение текстом, субтитрами, заставкой;

- синхронизация видео и звука;

- видео для соцсетей;

- цветокоррекция;

- звуковой дизайн;

- подбор тематических рисунков, музыки, эффектов на стоках и библиотеках;

- 2D fнимация (слои, маски, шейпы, анимация логотипов).