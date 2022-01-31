Сделать селфи видео

Записать селфи видео в майке агенства (отправлю яндек такси)

На селфи видео девушка должна сказать следующее :

Добрый день ! Меня зовут (назвать свое имя )

Я менеджер агенства Tabasco Model Events.

Уже на протяжении многих лет мы помогаем зарабатывать огромные деньги и открывать новые горизонты нашим прекрасным моделям .

Буду рада сотрудничеству и дальнейшей работе с вами .