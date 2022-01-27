В общем есть знаменитая сцена из фильма Американский психопат - https://www.youtube.com/watch?v=aZVkW9p-cCU Нужно переделать ее с кастомными изображениями (прикрепил), чтобы получилось что-то на подобии этого: https://www.youtube.com/watch?v=MWWfT7tdb6s (самый удачный пример, хочу получить именно это, пальцы рук видны, как держит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте дорогие фрилансеры пожалуйста это очень срочно. Нужно смонтировать свадебное видео.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж19 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно взять видео из форсажа (где разъезжаются Пол Уокер и Вин Дизель) и поменять Вин Дизеля на человека, а Пола Уокера на бобра, картинки во вложении. Это для шутки над товарищем поэтом не обязательно ювелирно ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Видео отзыв на 20-30 сек, за отзыв на площадке.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад
Потрібно зробити відео ролик на 20-30 секунд, вставка перед основним відео з логотипом компанії, бажано щоб було з різних ракурсів з елементами 3д графікиВидеомонтаж6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Надо сделать короткий ролик 2-4 минуты. Видео надо сделать из нарезок выступления музыкальной комманды. Сколько примерно времени занимает такая работа? Это яс спрашиваю, чтобы примерно рассчитать стоимость.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать рекламный ролик для показа по ТВ для компании по производству мансардных окон. Ролик нужно сделать без самой видео съёмки. Фото + графика. Вот пример такого ролика: [url=https://disk.yandex.ru/i/JkSrk6g775pIqw]https://disk.yandex.ru/i/JkSrk6g775pIqw[/url] Нужно сделать три версии ролика по ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется женщина 35 - 45 лет для записи видео на YouTube по подготовленному заранее тексту. Снимать можно на смартфон или вебкамеру, можно в обычной домашней обстановке с нейтральным фоном. Обязательна грамотная речь. Объем текста 3 ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется видеооператор- монтажер, с аппаратурой для съемок на студии в г. Москва.Съемки 2-3 в одни из дней с 31 января до 4 февраля (оговаривается дополнительно). Необходимо провести съемки нескольких обучающих видео. Для съемок в офисе ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт2 года назад
Файлов - 325 шт. Стоит учесть что там только 2 больших видео на 9 минут и на 12 минут. 4 – 5 файлов где время видео занимает до 6 минут. Остальные видео как правило до минуты, они не ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
На видео подсвечивание объекта бликом света в темной студии. Второе видео тоже самое только с девушкой в кадре. Нужно подогнать цветокоррекцию в 2 видео под рекламную.Видеомонтаж30 заявокЗакрыт2 года назад