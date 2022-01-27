Смонтировать свадебное видео

Нужно взять видео из форсажа (где разъезжаются Пол Уокер и Вин Дизель) и поменять Вин Дизеля на человека, а Пола Уокера на бобра, картинки во вложении. Это для шутки над товарищем поэтом не обязательно ювелирно ...