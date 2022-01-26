Требуется видеооператор- монтажер г. Москва

Требуется видеооператор- монтажер, с аппаратурой для съемок на студии в г. Москва.Съемки 2-3 в одни из дней с 31 января до 4 февраля (оговаривается дополнительно). Необходимо провести съемки нескольких обучающих видео. Для съемок в офисе будет выделена зона, на которой нужно будет выставить свет, камеры, настроить звук. Съемки будут проходить целый день. После съемок необходимо смонтировать видео (видеоряд и лицо ведущего на одной картине). Средняя длина ролика 30 мин, таких нужно будет больше 5. Вы нам будете нужны на целый день, далее необходимое на монтаж время. Адрес офиса: г. Москва 12-й пр. Марьиной рощи 8с2. В отклике укажите дни, в которые вы можете, стоимость 8 часов съемок и отдельно стоимость монтажа видеоролика продолжительностью 30 мин.