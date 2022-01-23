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Нарезать видео на кусочки, сделать стабилизацию и цветокоррекцию
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Нарезать 1-часовое видео на кусочки, сделать стабилизацию и цветокоррекцию. Файлы скину исполнителю
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