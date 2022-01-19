Нужно сделать из фото и аудио видеоролик

Есть фотографии, и есть несколько аудио (записи голоса). Нужно из всего этого сделать видеоролик. То есть, чтобы листались фото, и поверх них наложить звук. Аудиофайлы отличаются по громкости, нужно будет их отрегулировать, чтобы в видео они были на одном уровне, и также поставить фоновую мелодию (ее тоже предоставлю). Между фото нужно будет добавить переходы, а также в конце ролика вставить анимацию и текст.

Убедительная просьба, оставлять отклик только в случае, если у вас есть опыт в обработке аудио и создании роликов. Нужна хорошая качественная работа) также желательны навыки обработки фото (может тоже потребоваться).

В отклике прошу указать стоимость и дать ссылки на примеры подобных работ.

Задание срочное, необходимо будет сдать уже готовую работу 24.01 вечером, максимум - 25.01 утром (по мск).