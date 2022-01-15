Поиск актёра для съёмок на рус и укр языках

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок680 просмотров
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Написание текстов по научной тематике для создания видео на +- 3 минуты контента на канал YouYube.

Задание:

1. Написание контента.

2. Запись видео.

3. Монтаж видео.

2 года назад
Grandbank
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад