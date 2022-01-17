Сделать ролик с 0 и подстроиться под звук

ВидеомонтажЗавершен4 заявки678 просмотров
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Сделать ролик по типу - https://www.youtube.com/watch?v=s9sj_eCF-QY

Аудио у меня имееться , вам надо будет сделать видеодорожку и подставить звук.

Ролик будет на 3-5 минут , если будут вопросы пишите в предложениях.

2 года назад
lgash963
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Royce9
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$26
2 дня
RUBWMZ
Сделал все быстро и по тз , будем работать дальше
ТЗ четкое, коммуникация хорошая. Рад сотрудничеству!
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