Сделать ролик с 0 и подстроиться под звук

Сделать ролик по типу - https://www.youtube.com/watch?v=s9sj_eCF-QY

Аудио у меня имееться , вам надо будет сделать видеодорожку и подставить звук.

Ролик будет на 3-5 минут , если будут вопросы пишите в предложениях.