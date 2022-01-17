Сделать ролик с 0 и подстроиться под звук

Нужен актер для записи видео по теме интернет-бизнеса. Условия:[list][*]Возраст от 25 до 40 лет (или внешность соответствующего возраста)[*]Хорошо поставленная речь.[/list] Нужно будет озвучить пару текстов разного размера + записать видео со своим лицом по сценарию. Подробнее в л.с. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать ролик по типу - https://www.youtube.com/watch?v=s9sj_eCF-QY
Аудио у меня имееться , вам надо будет сделать видеодорожку и подставить звук.
Ролик будет на 3-5 минут , если будут вопросы пишите в предложениях.
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