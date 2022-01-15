Переделка китайской программы для декодирования видео

В Китае есть популярный онлайн-кинотеатр iQiyi, который хранит видео в своем собственном формате QSV (его проигрывает только их собственное приложение).

Для рекодирования QSV-видео китайские умельцы сделали программу QSV转换工具3.1 (выложил сюда - https://yadi.sk/d/rjf2Fh1a3GdoA3), которая переделывает это видео в распространенный формат FLV. Но работает эта программа только с маленькими роликами (трейлерами на несколько минут, например), а на большие файлы полноценных фильмов выдает ошибку - нехватку памяти. Вот маленький ролик, который кодируется без проблем - https://yadi.sk/d/_v-DVu1L3GdnEf, вот большой фильм, который не кодируется - https://yadi.sk/d/-aQ5DiJE3GdpFd

Вот краткий гид, что значат кнопки - https://monosnap.com/file/DMraXELmb6TBjEWRqivMo6DTvrNhKH

Нужно переписать программу или придумать, как обеспечить ей подходящие условия на обычном ноутбуке под Windows 10 для рекодирования больших файлов.

Это было задание, которое я оставлял здесь 4 года назад. Тогда нашелся умелец, который сделал обновленную версию программы (она выложена сюда - https://disk.yandex.ru/d/O0NeV9FSFFGg0Q), но iqiyi постоянно меняет алгоритмы кодирования своего видео, и программа больше не работает.

Одновременно подобную историю пытались сделать на github в 2020-м - https://github.com/zhangzhilinx/qsv2flv/releases, но их версия тоже сейчас не работает - вываливается с ошибкой failed to fill whole buffer (на гитхабе есть переписка кого-то с автором по этому поводу).

Нужно получить актуальную версию программы. Вот ролик, на котором можно тренироваться - https://disk.yandex.ru/d/R5BNxW5KebhRsg

Найдись, гениальный программист!