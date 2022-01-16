Смонтировать клип

ВидеомонтажЗавершен14 заявок885 просмотров
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Нужен простой монтаж клипа 2мин.

Просто склеить и со светом поиграться.

Срок 1 день

https://youtu.be/aChm3M8hZvo

В стиле этого видео но с переходами

и светом

2 года назад
ShevtsovEgor
Щевцов Егор 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PolarVlm
Никита 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
2 дня
RUB
Прекрасный исполнитель! Сделал работу в течении суток. Крайне редко исполнитель понимает суть задачи и делает то, что требуется. Работой доволен!
Отличный заказчик
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