Смонтировать клип

Здравствуйте. Есть 2 видео. Одно на 3 часа, второе на 3,5 часа. Задача разрезать их на 15 уроков по плану, который написан ниже. Важный момент: Звук в файле ВИДЕО1 надо по громкости повысить (или понизить) до уровня громкости звука ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой монтаж клипа 2мин.
Просто склеить и со светом поиграться.
Срок 1 день
В стиле этого видео но с переходами
и светом
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