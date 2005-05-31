Сделаю видео\аудио монтаж, а так же могу озвучить ваше видео!
Ищите человека который сможет озвучить видео или презентацию, смонтировать видео или сделать аудио продакшн? Вы наткнулись на правильную страницу! Я - трудолюбивый человек с лёгким характером, который выполнит вашу работу быстро и качественно!
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Портфолио
- Аудио продакшн70 просмотров
- Реклама приложения для тренировок (2 часть)63 просмотра
- Реклама приложения для тренировок56 просмотров
- Видеомонтаж для "строительного" канала67 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Назарий - большой молодец! Он справился на отлично с озвучиванием фото за небольшие деньги! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация, оплата вовремя, всё супер!