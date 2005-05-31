Navrz

Назарий Navrz

 
18 летУкраина/Житомир
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Сделаю видео\аудио монтаж, а так же могу озвучить ваше видео!

Ищите человека который сможет озвучить видео или презентацию, смонтировать видео или сделать аудио продакшн? Вы наткнулись на правильную страницу! Я - трудолюбивый человек с лёгким характером, который выполнит вашу работу быстро и качественно!

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Отзывы заказчиков
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$3
10 баллов
2 года назад
Сделать в windows movie maker видеофайл!
Назарий - большой молодец! Он справился на отлично с озвучиванием фото за небольшие деньги! Всем рекомендую!
Хорошая коммуникация, оплата вовремя, всё супер!
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