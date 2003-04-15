pmk71

Максим pmk71

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$38
выплачено фрилансерам
28%
заказов с исполнителем
4
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alikhan_Weblance
Алихан 
19 лет
10 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
5 месяцев назад
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АвитоНаписание отзывов
Клиент отличается высокой честностью и открытостью. Все договорённости соблюдаются в полном объёме, что вызывает огромное доверие. С таким человеком приятно и надёжно работать!
Все отлично! Рекомендую!
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Dan1elLIS
Даниэль 
22 года
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Dan1elLIS
Даниэль 
22 года
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
$2
10 баллов
год назад
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Afterworks
Александр 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$2
10 баллов
2 года назад
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Класс! Все супер! Очень оперативно! Вот работа Александра: https://youtu.be/bk4XnkKh3Hs?si=_hwmt6oKdCF2Odeb
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1xbuilder
Максим 
19 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Приятный человек, отличный заказчик, все решили, рекомендую!
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