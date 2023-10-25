Захват видео со стрима!

ВидеомонтажЗавершен1 заявка9 просмотров
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Захватить видео моего доната со стрима Алексея Афоньшина.

2 месяца назад
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$2
1 день
UAH
Класс! Все супер! Очень оперативно! Вот работа Александра: https://youtu.be/bk4XnkKh3Hs?si=_hwmt6oKdCF2Odeb
захват екрану)
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