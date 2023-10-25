Сделать короткие видео ролики для TikTok и YouTube

$10
ВидеомонтажЗакрыт27 заявок107 просмотров
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Нужно сделать 2-3 креатива для ТИК ТОК, ИНСТА

все ТЗ предоставлю

Направление крипта

интересно долгосрочное сотрудничество

2 месяца назад
guest_1698234635101
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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