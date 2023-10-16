Креатив для реклами Youtobe Shorts

ВидеомонтажЗакрыт17 заявок47 просмотров
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Потрібно створити креатив для реклами Youtobe Shorts
Тематика: рецепти, кулінарія.
Креатив повинен бути стильним, підходити під розміри Youtobe Shorts, бажано зробити відео-креатив, із закликом вступити в ТГ канал, довжина не більше 10 - 15 секунд.
Подробиці в ЛС

2 месяца назад
guest_1691686220782
Украина
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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