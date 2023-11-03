Реклама колбасные изделия

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Юля, добрый день)
Вернулась с новым заказом.

2 ролика:

  1. Не упусти возможность попробовать нашу НОВИНКУ - бульмени от ТМ "Mercur"! Бульмени с маслом - это новый уровень наслаждения, который удивит тебя сочностью, вкусом и скоростью приготовления!

  2. Теперь во всех супермаркетах myMiniMIX представлен широкий выбор колбасных изделий от ТМ "Mercur"! Колбаса, сало, сосиски, щековина, зельц и многое другое! Разнообразие вкусов и высокое качество гарантированы!

Не забудьте пожалуйста про звоночек в начале дорожки и запись максимально громко.

Спасибо)

2 месяца назад
Monolith_Mix
Ольга Чорна 
39 летПортугалия
год в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
JuliaGrischenko
Юлия 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
$20
1 день
UAH
Люблю работать с Юлей) Спасибо и до нового заказа!
По традиции, очень приятное сотрудничество. Всё чётко и понятно. Спасибо, Ольга!