Я Sound master , яка працюю під різні цілі та вподобання. Я займаюся як створенням та обробкою музики, саундтреків, бітів тощо, так і професійною дикторською озвучкою, обробкою голосу.

Звукове обладнання:

Синтезатори: Yamaha DGX 670B, робоча станція Roland FANTOM 08

Мікшер: Mackie Pro FX16v3

Навушники : Beyerdynamic DT 700 ProX

Монітори: Adam Audio T8V

Звукова карта: Focusrite Scarlett 18i20

Мікрофони: Rode NT1-A, Sennheiser E945, sE Electronics X1 S Studio Bundle

Драм машина: Arturia Drumbrute Impact