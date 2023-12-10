Я Sound master , яка працюю під різні цілі та вподобання. Я займаюся як створенням та обробкою музики, саундтреків, бітів тощо, так і професійною дикторською озвучкою, обробкою голосу.
Звукове обладнання:
Синтезатори: Yamaha DGX 670B, робоча станція Roland FANTOM 08
Мікшер: Mackie Pro FX16v3
Навушники : Beyerdynamic DT 700 ProX
Монітори: Adam Audio T8V
Звукова карта: Focusrite Scarlett 18i20
Мікрофони: Rode NT1-A, Sennheiser E945, sE Electronics X1 S Studio Bundle
Драм машина: Arturia Drumbrute Impact
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#393
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-10— Озвучивание
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Озвучка текстов
Дуже відповідальний виконавець і приємна людина. Робота зроблена в термін, якісно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сподобалось працювати. На всі питання відповідали вчасно, робота була злагодженою. Працювати з Вами було в задоволення))
Озвучивание
1 отзыв
$30/час
от $25от 1 дня
#6
Музыка и Звуки
нет отзывов
$30/час
от $30от 3 дней
#326
Аудиомонтаж
нет отзывов
$30/час
от $25от 1 дня
#354