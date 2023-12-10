Доброго дня. Треба озвучити любовний роман українською мовою. Роман великий. Потрібна ЖІНКА. Текст 320 000 знаків. Буде поділений на частини приблизно по 35-45 хвилин. Потрібні якісні звукові файли, без сторонніх звуків. Для накладання на ...
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Озвучити роман. кожний запис приблизно по 30-40 хв.
дедлайн до 20 листопада 2023 року.
оплата 50 долларів, якщо записів багато, то зверху оплачу премію.
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