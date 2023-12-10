Диктор

$50
ОзвучиваниеЗавершен30 заявок164 просмотра
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Озвучити роман. кожний запис приблизно по 30-40 хв.
дедлайн до 20 листопада 2023 року.
оплата 50 долларів, якщо записів багато, то зверху оплачу премію.

2 месяца назад
Cassiopeia_demon
Наталя 
34 годаПольша
2 месяца в сервисе
Была
7 дней назад
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Выбранный исполнитель
Voxify
21 годУкраина
2 месяца в сервисе
Была
9 дней назад
2 месяца назад
$50
26 дней
UAH
Дуже відповідальний виконавець і приємна людина. Робота зроблена в термін, якісно. Рекомендую.
Сподобалось працювати. На всі питання відповідали вчасно, робота була злагодженою. Працювати з Вами було в задоволення))
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