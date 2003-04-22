matvei_markov

Звукорежиссер из Санкт-Петербурга

Я готов обеспечить высокое качество звука в любом Вашем проекте. Получаю высшее образование по специальности звукорежиссура. Всегда стремлюсь к самосовершенствованию и развитию.



Навыки:

- Умею работать со звуковым оборудованием и программами редактирования звука (Ableton Live, Pro Tools и др.);

- Знаком с особенностями работы в различных музыкальных жанрах;

- Способен настроить и скоммутировать комплекс аппаратно-технического оборудования;

- Владею хорошими коммуникативными навыками, способен обучаться и обучать, всегда открыт к конструктивной критике;

- Понимаю акустику музыкальных инструментов и помещений

- Умею играть на фортепиано, гитаре, бас гитаре, баяне, флейте, джембе, глюкофоне и других инструментах; пою в хоре (тенор)

- Имею акустически подготовленное помещение в Санкт-Петербурге;

- Обладаю доступом к широкому микрофонному парку;

- Подхожу к делу с высокой ответственностью, не нарушаю сроки выполнения задачи.



Опыт работы:

- Обработка и сведение звука для различных проектов (музыкальные композиции, аудиокниги, короткометражные фильмы, хореографические постановки);

- Написание аранжировок в различных жанрах (инди, рок, эмбиент, дабстеп и т.д.)

- Редактирование звучания, удаление фонового шума, монтаж звукового материала;

- Озвучивание концертных мероприятий (в том числе работа на фестивалях)



Буду рад сотрудничать с вами и создавать отличные звуковые решения для ваших проектов!