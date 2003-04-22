matvei_markov

Я готов обеспечить высокое качество звука в любом Вашем проекте. Получаю высшее образование по специальности звукорежиссура. Всегда стремлюсь к самосовершенствованию и развитию.
Навыки:
- Умею работать со звуковым оборудованием и программами редактирования звука (Ableton Live, Pro Tools и др.);
- Знаком с особенностями работы в различных музыкальных жанрах;
- Способен настроить и скоммутировать комплекс аппаратно-технического оборудования;
- Владею хорошими коммуникативными навыками, способен обучаться и обучать, всегда открыт к конструктивной критике;
- Понимаю акустику музыкальных инструментов и помещений
- Умею играть на фортепиано, гитаре, бас гитаре, баяне, флейте, джембе, глюкофоне и других инструментах; пою в хоре (тенор)
- Имею акустически подготовленное помещение в Санкт-Петербурге;
- Обладаю доступом к широкому микрофонному парку;
- Подхожу к делу с высокой ответственностью, не нарушаю сроки выполнения задачи.
Опыт работы:
- Обработка и сведение звука для различных проектов (музыкальные композиции, аудиокниги, короткометражные фильмы, хореографические постановки);
- Написание аранжировок в различных жанрах (инди, рок, эмбиент, дабстеп и т.д.)
- Редактирование звучания, удаление фонового шума, монтаж звукового материала;
- Озвучивание концертных мероприятий (в том числе работа на фестивалях)
Буду рад сотрудничать с вами и создавать отличные звуковые решения для ваших проектов!
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