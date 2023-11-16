Голосовой ролик для автопрозвона

Здравствуйте!

Нужен просто голосовой ролик, без музыки и тд, обычный голос, пол не важен, будто звонит живой человек. Не нужен дикторский голос, нужен простой, чёткий голос без выраженных дефектов.

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Здравствуйте! (пауза 1 сек)

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