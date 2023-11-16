Голосовой ролик для автопрозвона

$3
ОзвучиваниеЗавершен28 заявок127 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен просто голосовой ролик, без музыки и тд, обычный голос, пол не важен, будто звонит живой человек. Не нужен дикторский голос, нужен простой, чёткий голос без выраженных дефектов.

Текст:

Здравствуйте! (пауза 1 сек)

Меня зовут (простое славянское имя), мы собственники рекламных стендов в лифтах жилых домов в Москве, и дарим вам скидку от 40 до 50% на первое размещение рекламы.

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3 месяца назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
matvei_markov
20 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$2
1 день
RUB
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Smartpingvin4ik
Илья 
30 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
$3
1 день
Спасибо
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