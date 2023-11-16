Голосовой ролик для автопрозвона

Потрібна людина, яка готова зняти короткий відеоролик (відгук), у якому потрібно висловити думку про свій позитивний досвід роботи з нашою компанією.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен просто голосовой ролик, без музыки и тд, обычный голос, пол не важен, будто звонит живой человек. Не нужен дикторский голос, нужен простой, чёткий голос без выраженных дефектов.
Текст:
Здравствуйте! (пауза 1 сек)
Меня зовут (простое славянское имя), мы собственники рекламных стендов в лифтах жилых домов в Москве, и дарим вам скидку от 40 до 50% на первое размещение рекламы.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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