Актер на видео-отзыв

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок20 просмотров
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Здравствуйте!

Может вам будет интересно, мне нужно найти людей-актерев, которые запишут  видео-отзыв годовой программе обучения моего партнера. Текст предоставляется.  Есть текст на руском и на английском. От исполнителя - Человек должен выглядеть опрятно, на фоне чего-то хорошего. Фон должен транслировать успех и деньги, это нужно передать.

Если интересно - напишите пожалуйста. Иетересуют исполнитель от 30 лет.

4 месяца назад
Lertka
Божена 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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