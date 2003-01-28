Озвучивание.

Нужно озвучить следующий текст женским голосом c шумом небольшим то есть звук не должен быть идеальным : " Здравствуйте , да извините посылка ваша 2 дня пролежала у нас в систему добавить ...
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Внимание! Требуется помощь!
Требуется актёр для озвучивания русского дубляжа маленькой девочки лет пяти-десяти лет.
( Внимание! Скопировано! ).
Вам нужно озвучить шесть фраз, в которых говориться о том, что маленькая девочка просит отца разрешить ей поиграть с необычной игрушкой, не подозревая при этом ни о какой опасности.
Цена за труд — 800 рублей.
Извините, но зарплата только 23 числа.
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