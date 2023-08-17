Озвучить текст

Нужно озвучить следующий текст женским голосом c шумом небольшим то есть звук не должен быть идеальным :



" Здравствуйте , да извините посылка ваша 2 дня пролежала у нас в систему добавить не могли , сегодня уже выходные мы новую квитанцию сделаем и пн поедет к вам "