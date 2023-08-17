Озвучить текст

ОзвучиваниеЗакрыт25 заявок118 просмотров
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Нужно озвучить следующий текст женским голосом c шумом небольшим то есть звук не должен быть идеальным :

" Здравствуйте , да извините посылка ваша 2 дня пролежала у нас в систему добавить не могли , сегодня уже выходные мы новую квитанцию сделаем и пн поедет к вам "

4 месяца назад
guest_1692429750633
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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