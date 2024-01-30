ЭЙФТ
Всем привет! Меня зовут Артём, сделаю для Вас красивую и оригинальную обложку для Вашего музыкального трека или авторской песни, которая полностью будет передавать настроение слушателям
Условия сотрудничества:
1. Работаю с вами до вашего полного удовлетворения.
2. Конечная стоимость определяется сложностью работы.
3. Прислушаюсь к вашим пожеланиям, предложу свои идеи.
Услуга включает:
Обложка для трека - 1 шт.
Варианты дизайна: 2 и более
Анимирование обложки для презинтаций.
Нужно для заказа:
1. Трек, для которого будет разрабатываться оригинальный дизайн обложки
2. Необходимый текст для обложки
3. Пожелания по дизайну (если есть) или примеры, которые вам нравятся (референсы)
Услуга включает:
Любые форматы
Высокое разрешение
Я против войны в Украине!
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