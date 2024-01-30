ЭЙФТ

Всем привет! Меня зовут Артём, сделаю для Вас красивую и оригинальную обложку для Вашего музыкального трека или авторской песни, которая полностью будет передавать настроение слушателям



Условия сотрудничества:

1. Работаю с вами до вашего полного удовлетворения.

2. Конечная стоимость определяется сложностью работы.

3. Прислушаюсь к вашим пожеланиям, предложу свои идеи.

Услуга включает:

Обложка для трека - 1 шт.

Варианты дизайна: 2 и более

Анимирование обложки для презинтаций.

Нужно для заказа:

1. Трек, для которого будет разрабатываться оригинальный дизайн обложки

2. Необходимый текст для обложки

3. Пожелания по дизайну (если есть) или примеры, которые вам нравятся (референсы)

Услуга включает:

Любые форматы

Высокое разрешение